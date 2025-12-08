La sureté de wilaya de Sidi Bel Abbes organise des campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, rapporte un communiqué de la cellule.

Ces campagnes s’inscrivent dans le cadre d’un objectif national lancée le 7 décembre 2025 par la direction générale de la sécurité nationale (DGSN) sur la sécurité et la prévention routières, en coordination avec la Gendarmerie nationale sous le slogan « Ensemble pour un hiver sans accidents », visant à réduire les accidents de la route, notamment en ces jours d’hiver où le par mauvais temps est fréquent et peut être source d’accidents mortels.

La police maintient son cap rappelant aux usagers de la route l’importance du respect du code la route pour l’intérêt de leurs biens et leurs propres vies qui impacte dangereusement sur leurs familles et la société en générale. L’excès de vitesse, conduite en état de fatigue, en particulier lors de longs trajets, ainsi que les manœuvres dangereuses et le manque de prudence sont des risques qu’il faut à tout prix éviter mettant en à chaque instant en image sa propre famille qui attend impatiemment le retour du père ou d’un membre de la famille.

Cette campagne qui se poursuivra toute la saison hivernale, explique la source, vise à sensibiliser également les motocyclistes, tous types confondus, les incitant à respecter le code de la route et à adopter un comportement responsable en conduisant et faire preuve de prudence pour préserver leur vie vies avant la vie des autres.

Djillali Toumi