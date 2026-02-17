Clôture en grandes pompes de la 1ère édition de la formation nationale de formateurs 

L’Université Djilali liabes de Sidi Bel Abbés vient de clôturer ce lundi 16 février 2025 la 1ère édition qui a duré pendant trois jours, du 14 au 16 février 2025. Les nouveaux formateurs ont reçu une formation sur l’innovation et d’entreprenariat pour le développement des compétences humaines et de l’adoption des méthodes pédagogiques les plus innovantes, Cette formation s’est distinguée par un haut niveau de professionnalisme et un esprit entrepreneurial.

Animée par le Pr Kassas Fatiha et le Dr Sadji Fatima, membres du comité national de coordination pour l’innovation et l’entrepreneuriat, cette formation unique a bénéficié d’un dynamisme exceptionnel, d’interactions professionnelles de haut niveau et d’un enrichissement des échanges d’expériences entre les participants. Elle a ainsi conféré à l’événement un caractère académique et pédagogique exceptionnel, témoignant de la qualité de son organisation et de son contenu.

La session a connu une participation et un engagement remarquables de la part des participants, qui ont salué l’esprit d’entreprise qui y régnait, soulignant l’importance de tels initiatives pour le perfectionnement de leurs compétences. À la fin de la session, des certificats ont été remis aux stagiaires en guise de reconnaître à la réussite de leur formation afin de les encourager à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises dans leur vie professionnelle.

Dans son discours de clôture, le directeur de l’université, le professeur Bouziani Merahi, a exprimé sa sincère gratitude aux deux professeurs encadrants pour leur excellent travail. Il a également félicité tous les participants pour la réussite de la session, mettant en évidence leur motivation. Mr Merahi a insisté sur l’engagement constant de l’université à soutenir et à former des étudiants qui deviendront des entrepreneurs capables de contribuer efficacement à l’économie nationale et de répondre aux besoins du marché du travail.

Une profonde gratitude a été exprimée par le Dr de l’UDL à la directrice du Centre de développement de l’entrepreneuriat, la Pr Maiman Koussem, pour son engagement affiché à créer les conditions optimales de réussite des programmes de formation et son soutien indéfectible à toutes les initiatives visant à améliorer les performances et à développer des compétences susceptibles d’avoir un impact positif.

Mr Merahi espère que cette formation constituera une étincelle de départ et un atout majeur pour le parcours professionnel des participants et une avancée significative vers l’instauration d’une culture de formation efficace et influente dans le milieu universitaire et national.

Djillali Toumi