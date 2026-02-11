Le wali soutien le projet d’embellissement urbain

Le wali Kamel Hadji a reçu dans son bureau ce mardi 10 février 2026, l’association jeunesse volontaire, connue par sa persévérance et son amour indéterminés à défendre la nature. La rencontre, selon le président Sid Ahmed Ayadoun, en présence du conservateur des forêts, a permis de présenter l’initiative citoyenne dédiée à la végétalisation de la ville afin de permettre un embellissement du paysage public.

Cette entrevue a permis de détailler le programme d’actions de l’association, visant à améliorer le cadre de vie des habitants, à travers des opérations de plantation de tout type d’arbre selon une étude appropriée au milieu, aussi de renouveler les arbres dépérissant afin de permettre un aménagement adéquat du paysage public. La rencontre a permis de toucher plusieurs axes stratégiques, notamment les pénétrantes routières, les rocades, certains boulevards urbains, ainsi que divers ronds-points et espaces publics.

« Le projet repose sur l’introduction d’une diversité d’espèces ornementales adaptées aux conditions climatiques locales de Sidi Bel Abbes, afin de garantir la pérennité des aménagements, l’harmonie du paysage urbain et la valorisation écologique des sites concernés », fait savoir Sid Ahmed Ayadoun.

Pour continuer « Nous avons particulièrement apprécié l’écoute attentive et l’accueil bienveillant de Monsieur le Wali, qui a exprimé son intérêt pour cette démarche et a réaffirmé son soutien à cette initiative citoyenne au service de l’environnement et du bien-être collectif ».

« Nous adressons également nos sincères remerciements au Groupe Chiali, partenaire et sponsor potentiel, pour la confiance accordée à l’association et pour sa volonté d’accompagner et de soutenir ce projet d’intérêt général » a-t-il ajouté.

Cette dynamique de coopération entre autorités publiques, services techniques, acteurs économiques et société civile démontre que l’engagement collectif demeure essentiel pour construire une ville plus verte, plus propre et plus agréable à vivre.

« Nous restons pleinement mobilisés et déterminés à poursuivre nos actions environnementales avec sérieux et responsabilité, au service de notre chère Sidi Bel Abbés » conclut avec émotion le président de l’association jeunesse volontaire.

Djillali Toumi