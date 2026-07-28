Des coupures d’electricité récurrentes et inopinées à Tabia

Dans la commune de Tabia, à une vingtaine de km de la ville de sidi bel abbés, l’énergie électrique devient un véritable souci. Les coupures se multiplient chaque jour davantage. Elles deviennent récurrentes et imprévisibles, de jour comme de nuit, à des durées qui dépassent parfois six longues heures.

Des administrations hors service et des citoyens pénalisés

La commune de Tabia dispose d’un immense hôpital, avec pratiquement tous les services dont le patient a besoin, une maternité entres autres, un scanner et des appareils qui fonctionnent avec de l’électricité, des médicaments et des outils qui exigent des conditions de stockages appropriés, qui ne peuvent se réaliser sans le courant électrique, des poches de sangs aussi, l’outil informatique qui est devenu un moyen névralgique pour la satisfaction du fonctionnement numérique de toute institution et un projet gouvernemental incontournable pour le développement en général.

La commune dispose aussi d’une mairie, de 03 boulangeries, de commerces d’alementation générale, d’une laiterie et d’une brigade de gendarmerie importante de sa position, qui exigent aussi la disponibilité de l’énergie électrique pour le fonctionnement de leurs services afin de satisfaire les besoins, autant administratifs que citoyens. À chaque coupure, surtout de nuit, les gendarmes augmentent de vigilance, en multipliant les rondes dans les rues et même les zones rurales afin d’assurer une anticipation à tout projet des malfaiteurs. Les enquêtes et les rapports sont établis à l’aide d’outils informatiques, qui, sans électricité deviennent complètement inutiles. L’envoie de message ‘mail’ devient quasiment impossible, pénalisant de retard, toute sortes d’enquetes, autant avec la tutelle qu’avec le tribunal de la daïra de Ben Badis. Les documents à la mairie sont délivrés à l’aide de micro qui, eux aussi sans électricité ressemble à des pierres »entretenues » dans des bureaux.

Une situation qui perdure

Cette situation dure depuis plusieurs mois, portant un préjudice complexe, qui s’est intensifié durant cette chaleur. Les autorités sont interpellées pour trouver une solution à de multiples souffrances, autant sanitaire, financière, securitaires que morales. L’absence de l’électricité est une source péremptions des produits alimentaires, son instabilité ite est une cause de panne de différents outils, qui reviennent très chaire à rembourser pour l’entreprise Sonelgaz, de plus l’obscurité constitue une opportunité d’atteinte à tranquillité, au vol et aux agressions.

Djillali Toumi