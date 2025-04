Faits Divers

238 motos mises en fourrière durant le mois de Mars

Dans un but de lutter contre toute forme de criminalité urbaine, la sureté de wilaya de sidi bel abbés a enregistré durant le mois de Mars 2025 le contrôle de 400 motos dont 238 ont été mises en fournière, pour différentes infractions à la route, notamment absence de masque de protection, défaut de papiers et autres délits portant atteintes à la sécurité des êtres et des biens, rapporte un communiqué de la cellule.

Dans cette perspective, la sûreté de wilaya a programmé durant cette période plusieurs opérations de sensibilisations au profit des conducteurs de ces engins qui sont source de plusieurs accident et incidents, conclut le communiqué.

16 maisons raccordées à l’électricité à Taoudmout

La direction de distribution de l’électricité et du gaz de sidi bel abbés a réussi à raccorder 16 maisons à l’énergie électrique aux zones ( Hamalate, Bouloula, Boukhanchouch Kerarma), relevant de la commune de la commune de Taoudmout à l’Ouest de la wilaya.

Cette action qui entre dans le cadre d’un développement national a permis de réaliser 05 Km dans le réseau électrique avec une enveloppe financière de 18 millions de dinars, comptabilisant un total de 12 projets sur une distance de 51 Km, reliant 181 maisons avec une enveloppe de 124 millions de dinars.

Djillali Toumi