« Nous sommes un peuple libre qui ne se prosterne qu’à ALLAH »

L’occasion historique sanglante du 08 mai 1945 a constitué une passerelle pour le président du parti politique » Mouvement de la jeunesse algérienne » M. Omar Briksi Gormat, lors d’un meeting organisé au centre de loisir sis route de mascara à sidi bel abbés. Quatre vingt longues années, presque un siècle n’ont pus effacer d’un seul iota une terreur infligée à un peuple qui ne voulait que vivre dans la liberté. Un droit reconnu par toutes les lois du monde, quelles soient locales, régionale ou internationales sauf par la machine de guère des soldats français qui tuait pour le plaisir de tuer dans le but d’exterminer un peuple et subtiliser un sol dans une totale impunité.

M. Briksi n’avait pas manqué de présenter son jeune parti dans la scène politique qui commencé juste il y’a 04 années, exactement en 2021, mettant en valeur les efforts de son effectif. Le président a souligné que rien qu’à sidi bel abbes son parti a réussi à comptabiliser 36 bureaux couvrant un taux supérieur à 50pc. Au niveau national, la couverture à atteint 52 wilayas, et que son parti œuvre pour former une jeunesse forte et construire un pays fort capable d’accompagner les changements que connait le monde dans un but de protéger le pays d’un conflit multidimensionnel.

Briksi a été attiré par une approche entre ce qui se passe aujourd’hui à Gaza et les conflits qui s’interposent avec la guère sanglante qu’a menait le peuple algérien qui a couté du temps et des centaines de vies innocentes. À ce stade, Briksi a été vaincu par ses larmes qui ont surgi instantanément au fait des émotions conditionnées par ces évènements « nous sommes un peuple qui ne se prosterne qu’à ALLAH » a-t-il souligné en raison de ces »AMIS » qui parlent notre langue, sont de notre race mais veulent du mal à notre chère Algérie qui a connu la pire et sale des guère jamais connu et jamais vu dans le monde. Une longue ovation et des youyous ont suivi comme pour montrer une solidarité avec tout ce qui peut nuire de prés ou de loin à l’Algérie, le pays des martyrs.

Le président n’a pas manqué de souligner la position de son parti ainsi que de toute l’Algérie à travers le président de la république Abdelmadjid Tebboune, contre ce qui se passe à Gaza et en Palestine, en mettant en évidence l’attitude décriée de certains pays voisins et de leurs positions qui seront gravées à jamais dans l’histoire.

Djillali Toumi