La CASNOS appelle les agriculteurs à payer les cotisations avant les délais

La caisse sociale des ouvriers non salariés CASNOS lance un appel ultime aux agriculteurs afin qu’ils se rapprochent des services de la caisse pour payer leurs cotisations annuelles, dans un but d’éviter des augmentations ou pénalisation sur le retard et se priver d’une couverture sociale qui permet de bénéficier des différents services et prestations, notamment l’assurance maladie et la retraite. Le dernier délai a été désormais fixé jusqu’au 30 septembre 2025.

La caisse propose aussi une autre alternative, celle de payer par voie électronique en utilisant le site web DAMANCOM.CASNOS.DZ. L’initiative vise un rapprochement meilleur avec cette frange de travailleurs et concrétiser cette notion de rapprocher l’administration au citoyen. La caisse informe ses affiliés que toutes les facilités sont désormais mises à la disposition afin de les encourager de poursuivre les versements de cotisation dans les délais repartis pour profiter en fin de compte d’une couverture sociale qui leurs permettrait de mener une vie descente et tranquille à l’âge de retraite.

Djillali Toumi