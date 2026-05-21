La journée de l’étudiant, une escale de mémoire et de motivation

Le mardi 19 mai 2026, l’amphithéâtre «Gafour Youcef » de la Bibliothèque centrale « Abouni Bouziane » de l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès a accueilli la célébration du 70e anniversaire de la Journée des étudiants, dans une atmosphère remplie de fierté et d’une profonde reconnaissance pour la riche histoire de l’etudiant et de son établissement qui a non seulement servi le savoir mais surtout une cause nationale.

Cet événement historique s’est déroulé sous le patronage du recteur de l’université, le Pr Bouziani Merahi, avec la présence du wali Kamel Hadji, des autorités locales civile et militaire, de membres du Parlement et du Conseil de la Nation, de Mr Menkour Hamid, directeur du département des anciens combattants, de représentants de l’université, dont les vice-recteurs, le secrétaire général M. Mirad Soufiane, les doyens des facultés, les chefs de département, les directeurs d’instituts et de la Bibliothèque centrale, ainsi qu’un grand nombre de professeurs, de chercheurs, de clubs scientifiques, d’associations d’étudiants et de partenaires sociaux.

La cérémonie a débuté par une allocution d’ouverture émouvante et émotionnelle du directeur de l’université, qui a rendu un vibrant hommage à l’héroïsme des étudiants algériens durant la guerre d’Indépendance, soulignant un sacrifice de valeur à l’âge de fleur. Ces étudiants avaient interrompu leurs études pour accomplir leur devoir patriotique dans la lutte pour la liberté et la dignité. Il a exhorté la génération actuelle à perpétuer cet héritage, à hisser l’étendard du savoir et de l’innovation, et à s’engager dans l’entrepreneuriat et la création de start-ups afin de contribuer efficacement au développement de l’économie nationale, honorant de la sorte la mémoire des jeunes martyrs et préservant la confiance de la nation. De leur côté, les parlementaires et les officiels présents ont salué les excellentes réalisations de la jeunesse algérienne, soulignant que les étudiants sont la pierre angulaire de la construction d’un État moderne. Ils ont exprimé l’espoir et le désir de les voir devenir de futurs chefs d’entreprise et entrepreneurs qui représenteront fièrement l’Algérie sur la scène internationale.

Cet événement n’était pas seulement une commémoration du passé, mais aussi un pont vers avenir prometteur. Il s’est distingué par l’organisation d’une exposition présentant des projets innovants réalisés par les étudiants de l’université. Le wali accompagné de sa délégation a visité les pavillons d’exposition, écoutant les explications détaillées des étudiants sur leurs innovations, qu’il s’agisse de solutions technologiques, environnementales ou économiques. Une série de présentations éclairantes sur la mémoire nationale, ont été données, soulignant comment la plume des étudiants algériens est devenue une arme puissante contre le colonisateur, témoignant de l’engagement de l’université face aux enjeux contemporains. Le prometteur projet « LEADS » a été présenté, visant stratégiquement à développer les compétences des étudiants dans trois domaines essentiels : les langues, l’entrepreneuriat et le numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’innovation et d’emploi.

L’événement s’est distingué par son organisation logistique et culturelle, suivi principalement par de jeunes talents étudiants. Parmi eux, le « Club des Intermédiaires du Livre », qui a supervisé les activités et enrichi la dimension intellectuelle, et le « Club Médias et communication », qui a coordonné et assuré une communication efficace. L’événement a bénéficié d’une large couverture médiatique, véhiculant une image positive qui reflète le dynamisme scientifique et culturel de l’université. Cette célébration affirme avec force que l’étudiant d’aujourd’hui marche sur les traces de ceux qui l’ont précédé. De même que la génération de 1956 a sacrifié ses études pour la liberté du pays, la génération actuelle relève le défi en s’appropriant la technologie, le numérique et l’esprit d’entreprise pour construire une Algérie forte. L’étudiant demeure ainsi, à jamais, le rempart protecteur du pays et le moteur de son développement global vers un avenir meilleur, sous la mémoire éternelle des martyrs.

Djillali Toumi