 » La pénurie de liquidité est une page définitivement tournée « 

Dans une brève rencontre enrichissante sur le développement du secteur de la poste, ce jeudi 12 mars 2026, avec Mr Machi Houcine, directeur de l’unité postale de sidi bel abbés, bien dans sa chair, armé d’une longue expérience riche dans ce secteur public par excellence, rassure que le manque de liquidité dans les établissements postaux, spécialement à l’approche de la fête de l’Aïd, est désormais une page que l’entreprise entière a définitivement tournée. La vie est faite ainsi, a-t-il, résumé. Elle est pleine d’embûches et d’épreuves qui forgeront à merveille l’expérience. Il suffit d’apprendre de ses erreurs et continuer à avancer. Ne dit-on pas que le monde avance à coup d’erreurs rectifiées.

À cet effet, est vu la gravité de cette situation qui menaçait la stabilité et l’economie du pays, les responsables du secteur de la poste, sur initiative gouvernementale, ont rallié une décision de généralisation de la numérisation des services et leurs modernisations. Cette mesure, parmi tant d’autre, devait encourager le citoyen à changer ses comportements anciens pour lutter contre la circulation massive de la liquidité en dehors des agences financières.

Des plates-formes ont été créées avec des applications différentes, notamment celle pour payer les factures de téléphones, de la consommation en eau potable et celle de l’électricité par une simple présentation d’un chèque. Les gros retraits ont été aussi limités à 20 millions de centimes. Pour ceux qui désirent retirer plus pour des besoins plus importants notamment achat de logement ou voiture ou autres, un chèque certifié leur est délivré par le chef d’établissement postal.

Mr Machi a tenu à rassurer la clientèle et tous les citoyens que tous les moyens sont aujourd’hui disponibles. Cette crainte nourrie d’un passé n’est désormais aujourd’hui plus justifiée. En plus des prévisions en fonds qui sont de la responsabilité du chef d’etablissement, une commission d’evaluation des font a été créée au niveau de la direction pour suivre de prés la disponibilité des fonds, présidée par le directeur lui même.

La wilaya dispose maintenant de 42 distributeurs de billets de banques DAB et de 104 bureaux de poste, dont 04 réservés aux institutions sécuritaires et militaires, tous équipés de moyens informatiques, pour répondre aux besoins de 52 communes, explique Mr Machi. Une couverture qui dépasse considérablement 98%. Ces moyens viennent aussi renforcés l’objectif principal est de rassurer le citoyen et de diriger l’entreprise vers un objectif plus important, celui de lui donner sa position réelle de pilier de la stabilité et vecteur incontournable pour l’economie du pays et une image qui reflète le pays, localement, que régionalement que mondialement. « c’est une responsabilité énorme certes, mais un objectif possible qui en vaut la peine d’en faire tous les sacrifices », explique embonpoint le responsable, pour conclure que tous les bureaux importants du chef lieu de wilaya et des daïras assureront la permanence durant les 10 derniers jours du mois de ramadhan de 21 à 23h. Des instructions ont été aussi données pour assurer la bonne marche des distributeurs sans aucune interruption.

Djillali Toumi