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Un adolescent agressé mortellement à l’arme blanche à Tabia

ByDjillali T.

Mar 17, 2026

Un drame atroce est survenu ce lundi 16 mars 2026, à la veille de la fête de l’Aid el Fitr. Un adolescent âgé de près de 16 ans a été mortellement agressé à l’arme blanche à la commune de Tabia. L’agresseur qui n’est autre qu’un autre ados âgé de 11 ans a asséné la victime de 03 coups, dont 01 au ventre, un autre au thorax et l’autre à l’oreille. La victime a été évacuée en urgence à l’hôpital, où elle a succombée à ses blessures la même nuit.

Des témoins, rapportent que ce drame qui a secoué violemment toute une commune et mis en deuil deux familles, a commencé depuis une petite querelle déclenchée 03 jours auparavant. L’agresseur a attendu le moment propice ce lundi où la victime venait de sortir de la prière du tarawih, pour lui infliger des coups mortels avec une arme blanche.

Djillali Toumi 

By Djillali T.

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