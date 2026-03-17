Un adolescent agressé mortellement à l’arme blanche à Tabia

Un drame atroce est survenu ce lundi 16 mars 2026, à la veille de la fête de l’Aid el Fitr. Un adolescent âgé de près de 16 ans a été mortellement agressé à l’arme blanche à la commune de Tabia. L’agresseur qui n’est autre qu’un autre ados âgé de 11 ans a asséné la victime de 03 coups, dont 01 au ventre, un autre au thorax et l’autre à l’oreille. La victime a été évacuée en urgence à l’hôpital, où elle a succombée à ses blessures la même nuit.

Des témoins, rapportent que ce drame qui a secoué violemment toute une commune et mis en deuil deux familles, a commencé depuis une petite querelle déclenchée 03 jours auparavant. L’agresseur a attendu le moment propice ce lundi où la victime venait de sortir de la prière du tarawih, pour lui infliger des coups mortels avec une arme blanche.

Djillali Toumi