L’UDL accueille la première édition du Concours national universitaire des applications innovantes

Sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et dans le cadre de l’initiative nationale de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat numérique dans les universités, l’université Djillali Liabes accueillera la première édition du concours national universitaire des applications innovantes, prévu du 4 au 6 février 2026.

Ce concours vise à encourager une culture de l’innovation et du travail d’équipe parmi les étudiants, et à développer les compétences en matière de conception et de réalisation de solutions technologiques pratiques et concrètes, contribuant à relever les défis du monde réel et à répondre aux besoins sociétaux et économiques vitaux et d’une urgence extrême.

Thèmes principaux

Cette édition du concours porte sur plusieurs domaines technologiques essentiels, à savoir : une applications de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, solutions de cybersécurité et de technologie blockchain, solutions logicielles (applications web, mobiles et de bureau), Innovations matérielles et systèmes de l’Internet des objets (IoT).

Forte participation et intérêt manifeste

Le concours a bénéficié d’une large participation d’équipes universitaires issues de divers établissements d’enseignement supérieur à travers le pays. Vingt-sept universités ont participé à distance à la phase préliminaire, dont 17, représentées par 27 équipes qualifiées pour la phase finale, qui se déroulera à l’UDL.

Critères d’évaluation et de sélection

Les équipes qualifiées présenteront leurs projets et applications innovants à des jurys spécialisés, composés de professeurs et d’experts en informatique, innovation technologique, entrepreneuriat et marketing digital. Les projets seront évalués selon des critères scientifiques précis, portant sur l’originalité, la faisabilité technique et économique, la qualité de la mise en œuvre et le potentiel de transformation de l’idée en une startup viable et évolutive.

Rôle et organisation de l’UDL

Dans le cadre de ses préparatifs pour accueillir les participants, l’université a mis en place toutes les ressources logistiques et techniques nécessaires pour garantir le bon déroulement et la transparence de la compétition. À cet égard, le directeur de l’université, le professeur Bouziani Merahi, a souligné l’importance de cet événement en tant que plateforme nationale de référence pour la découverte et l’encouragement des jeunes talents, déclarant « Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants et à leurs équipes pour cette première édition et nous nous engageons à les accompagner et à les soutenir tout au long de la compétition, en nous efforçant de transformer les idées créatives en projets concrets au service de la société et de l’économie nationale.»

Il a également souligné que l’organisation de cet événement national témoigne de l’engagement de l’université à renforcer son rôle d’institution soutenant la recherche appliquée et l’innovation, et de pôle essentiel pour la formation des jeunes talents et le perfectionnement de leurs compétences techniques et de leur esprit d’entreprise, en réponse aux exigences et à la transformation numérique ainsi qu’aux besoins du marché du travail de l’avenir.

Opportunités et perspectives

Ce concours offre aux étudiants une précieuse opportunité d’échanger directement avec des experts et des spécialistes, de partager leurs connaissances et leurs expériences, et de tisser des réseaux de collaboration scientifique et professionnelle. Il ouvre également de réelles perspectives de transformation des projets innovants en véritables start-ups performantes, grâce au soutien et à l’orientation des structures de l’université et au partenariat avec le secteur économique.

Par cette initiative, l’université réaffirme son engagement à former une génération innovante, capable de contribuer au développement de l’économie numérique.

Djillali Toumi