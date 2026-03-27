L’UDL confirme sa position parmi les meilleures universités du monde

Une fois de plus l’UDL arrache avec mérite un tiquet de classement parmi les meilleures universités du monde. Ainsi, l’Université Djillali Liabes a réalisé une performance académique internationale sans précédent, confirmant de la sorte sa position de centre scientifique de référence. L’UDL figure désormais parmi les 450 meilleures universités mondiales (entre la 401e et la 450e place) dans les domaines du génie mécanique, de l’aérospatiale et de la production industrielle, selon le classement QS World University Rankings by Subject 2026.

Ce classement ne se résume pas à des chiffres ; il témoigne de la capacité de l’université à rivaliser avec les universités internationales les plus prestigieuses dans les domaines des technologies de pointe. Il atteste de la haute qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et confirme l’excellence de ses chercheurs sur la scène internationale.

Ce succès est l’aboutissement des efforts considérables déployés par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a placé la promotion des établissements d’enseignement supérieur au cœur de ses priorités. Grâce à l’encouragement de la recherche scientifique et à la mise à disposition de toutes les ressources matérielles et logistiques nécessaires, les universités algériennes ont pu s’ouvrir à de vastes perspectives internationales.

Cette excellence est le fruit de l’engagement de toute la communauté universitaire : des professeurs, chercheurs novateurs et administrateurs dévoués.

Djillali Toumi