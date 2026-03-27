Signature d’un accord de partenariat entre l’UDL et groupe Hasnaoui

Une réunion de travail s’est tenue cette semaine ecoulée au siège de l’Université Djillali Liabes, sous la présidence du recteur, le professeur Bouziani Merahi. Cette réunion a rassemblé des représentants de l’université et ceux du Groupe Hasnaoui, dans le but de renforcer la coopération et le partenariat entre l’université et son environnement économique.

Cette opportunité était consacrée à l’examen des perspectives de coopération et à la signature d’un accord de partenariat entre les deux parties. Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet de l’université visant à obtenir la certification ISO 9001:2015, en renforçant ses relations avec ses partenaires économiques et son implication auprès de la communauté professionnelle.

La réunion a également permis des échanges sur les moyens de développer les programmes d’enseignement et de formation, et d’encourager les projets communs qui soutiendront les étudiants, dynamiseront la recherche scientifique et la mettront en adéquation avec les besoins des institutions économiques.

Cette réunion s’inscrit dans la stratégie de l’université visant à instaurer une culture de la qualité et à ancrer le principe d’un partenariat efficace avec les institutions nationales, contribuant ainsi à son développement et renforcer son rôle d’établissement scientifique ouvert sur son environnement.

Djillali Toumi