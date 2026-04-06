L’UDL, leader national des universités avec 64 labels « Projet innovant » 

Confirmant sa position de pôle scientifique et entrepreneurial de premier plan, l’université Djillali Liabès a réalisé une performance nationale remarquable en attribuant 64 labels « Projet innovant » pour ses. Ces labels la place ainsi en 1ère place des universités algériennes en matière de progrès numérique et entrepreneurial, renforçant de la sorte son rôle de moteur pour l’économie innovante.

Une vision stratégique pour soutenir l’entrepreneuriat

Dans ce contexte, le recteur de l’université, le professeur Bouziani Merahi, a souligné que cette réussite n’est pas le fruit d’un hasard, mais bien évidement le résultat d’une stratégie calculée, visant à former une génération d’« étudiants entrepreneurs ». Il ajoute que l’UDL veille à mettre à la disposition des étudiants les moyens de créer leurs propres entreprises, afin de pouvoir contribuer directement à participer au développement de l’économie nationale et répondre aux besoins croissants du marché local. L’université se transforme ainsi d’un champ d’enseignement académique en un environnement fertile pour la création de richesse et d’innovation.

Accompagnement professionnel et environnement technique approprié

De son coté, le Dr Allami Ahmed, directeur de l’incubateur d’entreprises, a expliqué que ce succès repose sur un accompagnement qualitatif offert par l’incubateur, grâce à un groupe de formateurs et de professeurs qui guident les étudiants dans chaque étape de leurs projets, depuis la simple idée initiale à sa concrétisation en une véritable entreprise économique.

Ce système est complété par le rôle essentiel que joue le laboratoire de fabrication »FabLab », sous la direction du Dr Nehari Larbi. Le laboratoire fournit toutes les moyens techniques et logistiques nécessaires pour le suivi des »models » des projets d’étudiants et à la transformation de leurs plans théoriques en prototypes prêts pour la fabrication et les tests, comblant ainsi le fossé entre la recherche scientifique et l’application industrielle.

L’Université, moteur de développement

Cette distinction décernée à l’Université de Sidi Bel Abbes témoigne de son rôle moteur en dans le pays, où l’incubateur d’entreprises et les laboratoires poursuivent leurs efforts inlassables pour soutenir les innovateurs, consolider une culture entrepreneuriale et renforcer la place de l’innovation comme pilier fondamental de l’économie du savoir.

Djillali Toumi