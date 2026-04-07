Deux dangereux escrocs arrêtés 

La police de Sidi Bel Abbes a réussi à mettre hors d’etat de nuire deux dangereux individus, gérants d’une agence de voyages, pour le motif de création d’association de malfaiteurs et escroquerie. Les suspects ciblaient les pèlerins souhaitant effectuer la Omra, dénombrant plus de 50 victimes, pour un montant subtilisé qui a dépassé 1,15 milliards de centimes, rapporte un communiqué de la cellule de police.

L’affaire a débuté lorsque la Brigade économiques et financière de de la sureté de wilaya, a reçu une information, faisant état de la présence de 02 individus qui escroquaient leurs victimes sous la couverture d’une agence de voyage. Une enquête approfondie a été menée afin de faire la lumière sur cette affaire, explique la source.

L’enquête a révélé que les deux suspects trompaient leurs victimes en prétendant organiser des pèlerinages à la Mecque. Les suspects devaient créer un environnement rassurant, en exploitant des espaces commerciaux et des lieux de divertissement pour attirer leurs victimes avec des promesses, des cadeaux symboliques et des réductions sur les voyages, en délivrant de faux reçus et contrats, non reconnus par les autorités compétentes.

Après avoir accompli toutes les procédures légales sous la supervision du procureur du tribunal de Sidi Bel Abbes, les deux suspects ont été présentés devant le tribunal compétent pour répondre de leurs chefs d’inculpation, conclut le communiqué.

Djillali Toumi