L’université Djilali liabes débat sur la souveraineté numérique du pays

La bibliothèque centrale Mansouri Abdelrazak de l’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes a organisé une cérémonie d’ouverture de l’université d’hiver pour débattre de l’importance cruciale du développement numérique et à la souveraineté et maitrise de cet outil devenu vital. L’evenement est prévu du 18 au 22 janvier 2026 pour débattre de Linux : un système d’exploitation informatique développé à l’aide d’un modèle open source aussi des logiciels libres.

La cérémonie d’ouverture était présidée par le directeur de l’université le professeur Merahi Bouziani, accompagné du professeur Ahmed Chaalal, qui a bénéficié du privilège d’inaugurer officiellement cette cérémonie scientifique de grande importance. Plusieurs directeurs d’autres université ont participé, des membres du Comité national pour les logiciels libres et open source, notamment le professeur Aissa Aibech, des membres du personnel universitaire, des professeurs-chercheurs et des doctorants venus de différentes universités du pays.

L’université d’hiver s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la qualité de la formation et à promouvoir la culture du logiciel libre et open source au sein de la communauté universitaire, conformément aux directives du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatives à la transformation numérique, à l’encouragement de l’innovation et au développement d’une expertise nationale contribuant à la souveraineté numérique, devenu un objectif persistant.

Le programme comprend des conférences spécialisées, des ateliers pratiques et des tables rondes favorisant les échanges d’expériences, le développement des compétences techniques et recherche des participants et ouverture de perspectives de collaboration scientifique entre chercheurs et établissements d’enseignement supérieur.

Djillali Toumi