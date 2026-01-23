La transparence, un bouclier contre la rumeur et levier de stabilité et d’unité

Dans cette matinée du jeudi 22 janvier 2026, le président de la mairie de sidi bel abbés, Mr Megherbi Miloud a animé une conférence de presse pour dresser le bilan annuel de l’année 2025 des activités de développement qui ont concerné la commune dans les différents secteurs de sa compétence.

Megherbi a souligné que les statistiques demeurent un moyen de collecter, organiser, analyser et interpréter des données pour ajuster la prise de décision, dans le besoin d’évaluer et de varier les solutions à différents problèmes de différents secteurs. Les informations fiables et objectives aident à comprendre le climat, les tenants et les aboutissants, afin de prétendre prédire des tendances et soutenir un développement en constant progrès. Ces simples chiffres, de leurs apparences, deviennent une vraie boussole de gouvernance et une machine réelle de développement.

D’un autre angle, explique Mr Megherbi, ces statistiques sont un véritable bouclier à la propagation de la remeure source d’instabilité publique, devenue facile à véhiculer par la présence de moyens technologues à l’image du portable et des réseaux sociaux. À cet effet, le maire a mis en lumière des chiffres devant une assistance de journalist6es de différents organes accompagnés de certaines associations, à l’image de celle de la protection du patrimoine locale, présidée par Mr Djelloul Talha, dont les efforts et le soutient ont été salués par le maire pour la réhabilitation de deux autres châteaux dont celui de route d’Oran qui sert de Kasma pout le FLN.

Ces chiffres ont concerné plusieurs énormes travaux dans le cadre du service (ADE, Sonelgaz, CET, Nadifcom, Naftal, associations sportives, aides aux nécessiteux et autres) avec un montant global de 903.236.162,00 da. De ceux de l’amenagement, pose de de ralentisseurs, éclairage public et revêtement des routes à village rih, sidi Yacine, sidi Djilali, avec un montant global de 156.875.742,00 da, renouvellement du réseau de l’eau potable et usée, qui ont concerné toute la commune et attribué à l’ONA, travaux d’amenagement des avaloires et des chaussées, plus équipent des chambres froides au laboratoire de l’hygienne sanitaire, avec un montant global de 18.360.878,00 da.

S’ajoute à cela, l’équipement public et développement rural, qui a concerné des espaces vert cité le rocher, marché de proximité à la cité Khamliche, aménagement et nettoyage des cimetières islamiques et européennes, aménagement des locaux de commerce achetés de l’OPGI, étude de création d’un espace de loisir à hay bouazza el gherbi, aménagement de la coupole, ainsi que d’autres travaux avec un montant de 304.441.394,56 da. Education primaire: équipement en panneaux solaires de 10 établissements et financement pour l’achat de produits électroniques, équipement des restaurants, achat de 2.000 cartables pour les nécessiteux, achat de moyens pédagogiques et restauration, avec un montant de 294.142.156,00 da.

Concernant les principaux projets de développement financés par les aides ADSEC, assainissement du réseau d’eau potable et celui des eaux usées, secteur du logement et aménagement public, jeunesse et sport, ainsi que d’autres projets dans le cadre des activités de l’année, avec un montant global de 844.051.5667,00 da.

Mr Megherbi a souligné en fin de compte, que la collaboration du citoyen reste d’une utilité irréversible. L’incivisme traduit par des comportements de dégradation des biens public constitut un véritable frein à toute tentative de développement. Certains travaux sont refaits à chaque fois causant des dépenses permanentes inutiles et empêchent la commune d’avancer sans à chaque fois des pas en arrière. Le vol de câbles électriques, les travaux après le bitumage des route et l’amenagement des chaussées, ainsi que d’autres sont un exemples criards qui alourdissent affreusement les pas du progrès.

Djillali Toumi