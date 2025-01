Ouf, Enfin un cesser le feu à Gaza

Un immense soulagement qui a nécessité un grand ouf. La nouvelle de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu à Gaza ce dimanche prochain, qui s’est cruellement fait attendre, a enfin généré une lueur de soulagement chez les Palestiniens victimes du genocide perpétré par Israel.

Les Palestiniens ont enduré plus de 15 mois de bombardements dévastateurs incessants, ils ont subi les plus lourdes et grandes atrocités avec un courage et une patience inégalée. Ils ont été déplacés de force par des bombardement à flot de leurs foyers à plusieurs reprises et mènent une lutte acharnée pour survivre dans des tentes de fortune sans nourriture, sans eau ni produits de première nécessité.

La fête et la joie à Gaza étaient vraiment vibrantes, sauf que la fin des combats ne suffira pas à mettre fin au cauchemar des palestiniens et à réparer leurs vies brisées ou guérir leurs traumatismes foncièrement touchés.

Après l’annonce de ce cessez-le-feu vibrant, il n’y a pas de temps à perdre. Il y’a grande nécessité de courir à leur aide pour assurer en premier lieu une aide humanitaire, projeter en urgence la reconstruction des infrastructures et autres infrastructures essentielles à la vie, engager des discutions pour mettre fin au blocus illégal imposé à Gaza, prévoir un libre accès à des observateurs indépendants des droits humains et des différentes ONG, mettre fin à l’occupation et à l’apartheid longtemps vécus à Gaza et rendre justice aux victimes de toutes ces atrocités.

Djillali Toumi