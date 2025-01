Le wali Kamel Hadji a reçu mardi ce 14 janvier 2025 le président de l’association jeunesse volontaire Sid Ahmed Ayadoun. Une rencontre qui entre dans le cadre d’une prise de contact avec la société civile active. Depuis son installation par le premier ministre, il y’a à peine quelques mois, le wali a entamé une série de rencontre, visant à avoir une aperçue de base sur la situation de la wilaya qui compte quand même 52 communes dont des daïras importantes en population entre autres.

Le projet » sidi bel abbés verte » vise à planter des arabes et des fleurs à travers tous les quartiers et espace public de la ville, et s’étend même jusqu’à programmer des plantations de grande envergure dans les forêts de la wilaya qui s’appauvrit vertigineusement en végétation d’une année à l’autre à cause de la sècheresse qui frappe la région depuis plus de 05 années déjà.

Un homme de terrain

Kamel Hadji a tenu à faire entendre qu’il est un homme de terrain, à travers un message qu’il a prononcé à plusieurs occasions. Tout laisse comprendre que le temps des exhibitions est vraiment révolu. La feuille de route a commencé par la programmation de forums chaque jeudi avec un nombre déterminé de directeur de l’exécutif à la salle des conferences. L’intérêt est désormais de prendre l’information riche en statistique de la sourde afin de faire barrière aux rumeurs qui nourrirent souvent des différences et des mécontentements de la société.

Un entretien positif

Ayadoun a tout de suite affiché son opinion sur sa page face book, affirmant que la rencontre avec le nouveau wali était positive dégageant un engagement et une disposition clair et salvateur de l’importance de ce projet »sidi bel abbés verte » qui lui tient à cœur jusqu’à l’obsession. Un aveu que chaque belabésien lui témoigne, les assemblées et même les autorités. Sa lutte inlassable pour sauver la nature devient un souci majeur qui l’accompagne depuis son enfance.

D’ailleurs sa renommée qui a franchi les barrières des péninsules est une confirmation. Les barrières et les obstacles, sont pour lui miraculeusement un apport qui consolident davantage ses convictions, son amour incassable pour la nature et la beauté des paysages, lui et son groupe de jeunes, devenus une fierté pour la ville et un honneur pour toute la société. Le wali a misé bien de prendre contact avec cet homme qui coule dans son corp un sang mélangé à la sève. Pas d’autre explication pour définir ce qui le retient attacher et acharner à planter des arbres, des fleurs et les irriguer sans relâche. Son soutien devient une obligation, rien que pour lui rendre un lopin de considération et de reconnaissance. De l’encourager avec tous les moyens possibles, vu son objectif dénudé de tout soupçon ou quelconque intérêt personnel.

