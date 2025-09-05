Sidi Bel-Abbès : Le bosquet , un poumon vert à préserver et à valoriser

À l’est de la ville, niché entre routes et quartiers en pleine expansion, s’étend un espace de 4 hectares que les habitants connaissent sous le nom de « bosquet ». Derrière son portail en pierre, dissimulé par une dense muraille d’arbres, ce coin de nature offre depuis longtemps aux habitants une bouffée d’air pur. Véritable poumon vert, il constitue un lieu de ressourcement et surtout un terrain d’entraînement pour les sportifs.

Les images prises sur place parlent d’elles-mêmes : à l’entrée, la silhouette imposante des pins tranche avec l’asphalte et la circulation urbaine. Quelques pas suffisent pour plonger dans une ambiance forestière où le bruit des moteurs laisse place au chant des oiseaux et au souffle du vent.

Le bosquet attire particulièrement les jeunes joggeurs. On les voit, par groupes, s’élancer sur le sentier poussiéreux qui longe le mur d’enceinte. Leurs maillots rouges vifs contrastent avec la terre claire et l’ombre verte des arbres. L’énergie qui se dégage de ces scènes illustre la vocation sportive et sociale de ce lieu, devenu un point de ralliement pour toute une génération.

Un autre cliché (voir image) révèle la même dynamique : des coureurs en maillots colorés s’entraînent ensemble, en arrière-plan les pins forment une toile de fond apaisante. Mais le sol raconte une autre réalité : détritus, plastiques et bouteilles jetées au hasard, le Sol déformé présentant un risque d’accident pour les joggerd. Ces images mettent en évidence les limites actuelles du site et souligne l’urgence d’un entretien régulier.

Dans une ville en pleine croissance démographique, les besoins en espaces verts sont de plus en plus pressants. Les autorités locales s’efforcent d’embellir la cité en multipliant les jardins et les aires de détente, mais la demande reste largement supérieure à l’offre. Le bosquet de l’Est, déjà fréquenté et apprécié, mérite une attention particulière.

Son aménagement, pensé dans une logique de réhabilitation — avec des sentiers adaptés aux joggers, un éclairage, et surtout un plan de nettoyage et de préservation — permettrait de répondre à une partie de la demande.