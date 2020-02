APC de Sidi Bel-Abbes: Encore une Paralysie des services de l’état civil

À Sidi Bel Abbes, une fois n’est pas coutume, en fait c’est la énième fois que les services de l’état civil de la mairie de Sidi Bel Abbes se retrouvent paralysés par une grève des agents de l’état civil. Aucune pièce ou document n’est délivré à l’administré à la mairie du chef-lieu communal de la ville, hormis les quelques exceptions de légalisation et inscriptions au SN, les citoyens sont orientés vers les annexes où parait-il, il existe un minimum de service.

En effet, aujourd’hui 18 février 2020, et depuis la semaine passée, presque la majorité des agents de guichets observent un arrêt de travail bien avant que leur préavis de grève lancé, il y a quelques jours, n’entre en vigueur le 23 février prochain. Il s’agit d’une grève de solidarité et de protestation, qui trouve son origine lorsque deux chefs de service (de l’état civil et celui du personnel) et un directeur (Das) furent avisés d’une mise à disposition ou affectés ailleurs en d’autres termes, écartés de leur poste respectif pour divers motifs par le SG, lui-même ayant subi, dès son installation, il y a quelques mois, une grogne généralisée des travailleurs et qui a paralysé les mêmes services jusqu’à la démission du maire.

La situation s’est envenimée au cours de la semaine écoulée, lorsque deux autres agents (des syndicalistes selon notre interlocuteur) furent également suspendus pour d’autres motifs non encore éclaircis alors que pour la hiérarchie, il s’agisait de préserver la discipline, une discipline qui a fait défaut depuis l’installation de la présente assemblée. Bref, la situation plus que chaotique, semble se diriger vers un statut-quo en l’absence de décisions fermes et transparentes. Toutefois, il est prévu une réunion générale ou assemblée , ce dimanche 23 février, pour délimiter les responsabilités des uns et des autres. Nous y reviendrons !