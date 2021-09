Compagne de vaccination contre la COVID 19: La CNAS adhère

Une compagne de vaccination vient d’être programmée au profit des employés de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), et leurs ayants droit. Cette compagne visant à toucher tous les employés à travers les différentes caisses et agences, s’inscrit dans le cadre d’une compagne nationale, souligne le Dr Attou Reda Med Amine directeur du contrôle médical.

Le Dr, chargé de superviser et suivre cette opération durant une durée d’une semaine, explique l’importance primordiale, le fait d’être vacciner, afin de prévenir et atténuer la propagation du Covid 19 dans le milieu professionnel ”. On se faisant vacciner, on se protège et on protège notre famille et notre entourage. Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme qui en est porteur”, a-t-il souligné, rappelant, d’un autre angle, l’intérêt vital du respect des mesures barrières et celles relatives à la propreté, par de simples gestes permettant de préserver sa santé et celle de son entourage.

Les employés des agences exécutent un travail de proximité, rentrant dans le cadre du rapprochement de l’administration aux citoyens prôné par le ministère de l’intérieur dans un élan de mieux servir le citoyen. Les guichets sont dépourvus de vitres, proposant une protection, dûment réduite, malgré les mesures sanitaires entreprises par l’administration.

Étant exposés, et ne pouvant télé-travailler, se retrouvent souvent les uns à proximité des autres, changeant continuellement de places pour différentes raisons nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. “le vaccin s’avère dans ces cas l’unique alternative pour se protéger et protéger les autres” réitère encore une fois de plus le Dr Attou.

Minimiser la propagation du virus, qui a fait des millions de morts dans le monde, des milliers dans le pays, et a fait pleurer des dizaines de familles dans la wilaya de sidi bel abbés, est devenu, désormais, une priorité absolue pour tous. Le citoyen doit prendre plus de responsabilité face à cet ennemi silencieux.

Djillali Toumi