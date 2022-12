LE HOLD-UP MAROCAIN

Il est incontestable que l’équipe marocaine dispose de talents individuels dont a réussit à bricoler un ensemble soudé.

Mais le commentaire serait incomplet si l’on n’ajoutait pas que le succès contre l’Espagne est en réalité un hold-up qui a parfaitement réussi. Je m’explique :

Dès le départ, sachant qu’ils n’étaient à pas du niveau de l’Espagne, ils ont décidé de geler le jeu et d’attendre les tirs au but qu’ils se sont appliqués à bien préparer.

Je dis bien DÈS le DEBUT de la partie. Leur tactique reposait sur une défense en fer, qui a dépassé en solidité tout ce que le catenaccio adopté par la Squadra Azura depuis le début des années 1990.

Défense solide et contre-attaques rapides avec l’espoir de marquer un but et de verrouiller encore plus.

A la défense s’ajoute un gardien de but exceptionnel bien préparé et toutes les ficelles du métier avec un arbitre sud-américain qui n’a rien vu ou rien voulu voir.

Il aurait seulement fallu que les Espagnoles marquent un but pour remettre en cause tout ce projet. Il n’en rien été.

L’erreur de l’Espagne et de son patron justement remercié, est de n’avoir pas changé de système de jeu à la mi-temps. Par exemple passer d’un jeu ennuyeux de passes latérales à un jeu plus direct et plus vertical.

N’importe quel amateur, comme votre serviteur, aurait vu avec clarté le piège tendu par les marocains.

Les Marocains n’avaient plus alors qu’à se cantonner quasiment tous en défense, attendre une possible espagnole et casser le jeu de leurs adversaires en perdant autant de temps que l’arbitrage avait voulu leur permettre (et il le leur a permis) avec un nombre incalculable de petites fautes, juste ce qu’il faut pour les empêcher d’avancer et déployer leur jeu.

Nous avons assisté à une partie d’attaques-défense pour l’essentiel entièrement passée dans la partie de terrain marocaine.

Ce n’est pas le meilleur, ce n’est pas celui qui a produit le plus beau jeu (comme les Italiens avant qu’ils en changent), qui a gagné, mais le plus malin, celui qui a mis en adéquation de manière optimale ses moyens et ses objectifs, qui a bien évalué les faiblesses de son adversaire.

Naturellement, personne ne souhaite voir une telle équipe remporter la compétition. C’est déjà arrivé avec les Italiens.

Si les Brésiliens, les Argentins, les Portugais, voire les Français, devaient perdre face aux Marocains, le football perdrait beaucoup son attrait.

Gagner, toutes les équipes le veulent, mais pas n’importe comment. C’est la dimension artistique qui fait tout l’intérêt universel de ce sport. Les victoires de la roublardise aux limites des règles ne serait pas lui rendre service.

Inutile de faire référence aux retombées politiques et géopolitiques d’une victoire marocaine au-delà de la partie avec l’Espagne. Le foot, comme chacun sait, n’est pas seulement un sport ses implications dans les relations internationales n’échappent à personne.

Et surtout pas à ceux comme M6 ou Macron qui voudront compenser par une victoire au Qatar, leurs déboires économiques et politiques.

Offrir à M6 un couronnement sportif pour redorer son blason terni par sa politique locale et globale serait un échec pour l’Afrique, le monde arabe, les pays de l’hémisphère sud et un indirectement un triomphe pour les agresseurs américano-sionistes qui tentent de torpiller toute tentative d’autonomie dans les pays pauvres.

Suivez donc le périple du chef d’Etat chinois actuel en Arabie Saoudite… avec l’attention voulue.

L’entraîneur portugais a observé le stratagème de son prochain adversaire.

Parviendra-t-il à déjouer les plans marocains ?

Rendez-vous samedi prochain.

Le Maroc vient en aide à l’Ukraine

Avec son produit phare à l’exportation, le cannabis. Lire la dépêche du Parisien plus bas.

C’est cela l’excellence marocaine que lui jalousent ses voisins.

Avec la complicité de tous les pays développés qui soutiennent à bout de bras cette merveilleuse monarchie libre et démocratique.

Djeha, J. 08 décembre 2022

Les trafiquants transportaient de la drogue dans le cadre d’une action déguisée d’aide humanitaire à l’Ukraine

Le Parisien, mardi 06 décembre 2022

La police espagnole a arrêté 30 personnes accusées de trafic de cannabis, déguisé en aide à l’Ukraine. Des Ukrainiens, des Espagnols, des Allemands et des Marocains figurent parmi les personnes détenues dans la région d’Andalousie.

La drogue provenait de toute la région sud, était emballée dans des cartons et transportée en convois à travers plusieurs pays à bord de camionnettes immatriculées en Ukraine pour éviter les contrôles, a indiqué la police.

La police a saisi près de 800 000 euros, six armes à feu et 2 500 plants de cannabis.