SAVOIR RENDRE DES COMPTES : LA NOUVELLE CULTURE MORALE DE LA SAGESSE SOCIALE

« C’est par le réel qu’on vit ; c’est par l’idéal qu’on existe .Or veut-on se rendre compte de la différence ? les animaux vivent, l’homme existe »

Ce jour du mardi 27/12 / 2022 que le Bon Dieu a fait, sous les auspices de l’ex hôtel de ville de la commune de Benisaf. Une réunion pas ordinaire mais exceptionnelle de l’APC sous la Présidence du maire ou P.APC Mr. BENALLAL MOHAMED. Une session spéciale portant pour la première fois sur la présentation du bilan annuel physique et financier communal de l’exercice 2022. Les invités ont pris part conformément à la règlementation, en l’occurrence la société civile, les membres représentant la culture et le sport, des personnalités honorables de la ville, la partie féminine, directrice d’école, présentatrice de wilaya….

Un beau monde parmi, une assemblée populaire communale, au milieu de l’intérieur du nouveau siège de l APC, géographiquement se situant au milieu du centre de la ville de Benisaf enfoncée dans un lieu d’espace vert à refaire, et un large endroit pour stationnement de voitures

La fête cérémoniale, et règlementaire avait débuté à 14Heure savec une ponctualité exemplaire faisant vibré la notion de la précision, et de l’assiduité qui avait belle et bien échappé à la culture des algériens en générale

L’ouverture s’est annoncée ma gistrâlement par la lecture d’un verser du saint coran suivit de la « fatiha » et synthétisée par les cinq pamphlets de l’hymne national selon le rite du « garde à vous » silencieux

Le maire de Benisaf ou P.APC prenant ensuite la parole, afin de brosser un flash cérémonial bilanesque et symbolique avant de présenter sommairement son propre bilan d’exercice de l’année » 2022.

Entamant la situation de première prise de contact, suivie par la passation de consignes entre vices et présidents de commission ainsi que du P.APC avec quelques aléas.

*Le service technique a été battu en brèche, ou la désolation flagrante du matériel roulant, et la rupture du stock faisait grand défaut. Le génie de la nouvelle équipe entrante misant sur le suivi, et une discipline nouvellement instaurée ; nous laisser croire plus au miracle, que certains hostiles au changement positif, faisaient bloc par un charlatanisme idiot, bête, méchant, et sans effet.

Des dizaines de projets en instance depuis 2018 ont été mis en exécution pour affronter de face le temps, et mettre à niveau un nouveau style de cadre de vie mouvant

*Le service social n’a pas trainé, la culture a refait surface ce 15 Aouette( 15 Aout) en été, renaissance d’animation dans la fête a la salle des fête, un premier novembre2022 renforc2 par un super bel grand défilé animé par une masse humaine marchant le long des rue de la ville ,de 10H du soir à minuit rendez-vous le jardin public : lieu de rassemblement fleuri par le nombre impressionnant de dames présentes ….

*Les finances : un budget trop maigre atrophié de recettes communales dont l’unique recette est la contribution (impôts selon la faiblesse de l’activité économique de la commune.

Le PCD(’ plan communal de développement) budget de wilaya BW et FCCL( fond de collectivités communales locales) se sont les sources de développement octroyées par l’état

*Environnement la saleté, renforcée par un environnement propre à la saleté dont la communication informationnelle trop idiote booste l’effet de la saleté

L APC est en mesure de chiffrer, de mesurer, et de peser de façon financière sociale et environnementale, l’important est que Benisaf est devenue illuminé a un large et grand %. la réalité a fait naitre un changement, le malheur reste aux aveugles d’esprit Benisaf changera malgré elle.

*les vices présidents et présidents de commissions ont par la suite explicités minutieusement et statiquement les résultats obtenus la pose pour un collationnement a fait naitre un débat pour enfin clôturer la séance de façon très amicale. Une première dans les annales de la commune de Benisaf

BENALLAL MOHAMED MAIRE DE BENISAFquelques membres de l ‘APC de benisaf