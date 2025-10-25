Activités policières

Les policiers ratissent la ville

Une vaste opération de fouille a été organisée par les éléments de la police le soir du jeudi 23 octobre 2025, touchant pratiquement toutes les urbaines, er6eputées de leurs taux de criminalité. L’opération entre dans le cadre d’un plan sécuritaire routinier de lutte contre toute forme de criminalité, mais elle s’inscrit aussi comme une réaction à de multiples crimes signalés par les citoyens sur les réseaux sociaux.

Un dispositif important en personnels et des moyens considérables ont été prévus pour la réussite de cette vaste opération sécuritaire salutaire, visant à créer un climat sécurisé pour les citoyens ainsi leurs biens de jour comme de nuit.

L’idée est d’anticiper le crime avant qu’il ne soit commis. À cet effet, les policiers ont sillonné les quartiers et les cités de la ville pour prendre de surprise les individus suspects dont plusieurs ont été contrôlés en possession d’armes blanches ou de drogue et faisant l’objet de recherche par la justice.

L’opération a suscité une réaction positive au sein de la société. La police appelle les citoyens à s’impliquer davantage pour garantir une sécurité permanente en usant de tous les moyens disponibles pour dénoncer tout acte criminel de jour comme de nuit.

Prés de 1.000 psychotropes interceptés par la police

Agissant sur information, faisant état de présence d’un individu s’apprêtant à transporter une quantité considérable de gélules hallucinogènes de marque prégabaline 300 mg sur un véhicule, les éléments de la 10 sureté urbaine ont déclenché une enquête, qui a permis d’identifier le suspect et l’arrêter en possession de prés de 1.000 gélules et une somme d’argent de 117 millions de centimes, rapporte un communiqué de la cellule de communication de la police.

Le suspect a été présenté devant le tribunal pour répondre des chefs d’inculpation de possession et vente de drogue prohibés, conclut le communiquée.

Djillali Toumi