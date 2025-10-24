La CNAS a organisé une compagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer de sein

La direction de la CNAS de Sidi Bel Abbés a contribué à une campagne nationale de sensibilisation durant 03 jours : du 21 au 23 octobre 2025. Cette compagne entre dans le cadre du plan annuel 2025 de la Caisse nationale de prévoyance sociale des travailleurs salariés CNAS, notamment son volet relatif à la prévention et à la sensibilisation contre les maladies non transmissibles, et en guise de contribution à la célébration d’Octobre rose, mois de sensibilisation contre le cancer du sein,

L’opération était de viser les femmes assurées sociales et leurs ayants droits âgés de 40 ans et plus. Des invitations ont été envoyées aux femmes concernées pour bénéficier d’une mammographie gratuite dans les quatre (04) centres régionaux de radiologie, celui de Maghnia, Jijel, Constantine et Laghouat, en plus du centre de dépistage, de diagnostic et de traitement de l’Agence d’Alger. Les rendez-vous ont été pris aux guichets spécialisés du siège de l’agence avec transport assuré.

Le dépistage précoce du cancer du sein repose sur un examen clinique et radiologique simple et rapide. Le cas échéant, d’autres examens, comme une mammographie, pourront être réalisés immédiatement par un médecin spécialisé en radiologie médicale. Lorsqu’une anomalie est identifiée, un soutien psychologique est apporté à la bénéficiaire, ainsi qu’une aide à une intégration rapide dans le processus de traitement.

Des espaces ont été aménagés à l »intérieur des structures de la Caisse afin de permettre un climat favorisant à mieux sensibiliser les femmes sur la nécessité et l’intérêt vital d’un dépistage précoce de cette maladie, selon un calendrier précis. Des supports d’information ont été également distribués dans les structures de la Caisse, ainsi que dans divers services, institutions et hôpitaux. Des sorties sur le terrain ont également été organisées afin de toucher les zones d’ombre enclavées.

Djillali Toumi