Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le commerce de drogue, plus de 53 kg de kif traité en provenance du Maroc saisi

Un coup magistral, que vient de donner les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire u BMPJ à un réseau criminel dangereux spécialisé dans le commerce de drogue formé de 05 individus, rapporte un communiqué de la cellule de communication et des affaires générales de la sureté de wilaya de Sidi Bel Abbes.

L’operation a été lancée à la suite d’une enquête minutieuse sur le terrain, qui a permis aux enquêteurs de découvrir le plan criminel tracé pour inonder la wilaya d’une quantité importante de kif traité d’un poids de e 53,7 kg, explique la source. La drogue a été trouvée chargée dans 03 véhicules, qui ont été saisi, en plus d’une somme d’argent de 2 millions de centimes considéré revenue des ventes.

Cinq suspects (05) ont été arrêtés et présentés devant le tribunal pour répondre de leurs chefs d’inculpations, conclut le communiqué.

Djillali Toumi