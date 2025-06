La carte CHIFA réactivée au niveau des pharmacies

La Caisse nationale de prévoyance sociale des travailleurs salariés (CNAS) continue dans le progrès numérique de son secteur. Une nouvelle prestation vient s’inscrire dans son élan de développement qui permettrait aux assurés en activité de jouir de cette prestation à distance sans le recours du déplacement vers les caisses des assurances. Désormais, l’assuré peut réactiver sa carte CHIFA de n’importe quelle pharmacie conventionnée proche de son domicile.

Cette information a été rendue publique lors d’une campagne de sensibilisation qui a débuté ce Lundi 02 juin 2025 et prendra fin le 05 juin 2025, au niveau de toutes les agences et les caisses. Cette nouvelle prestation combien importante va non seulement permettre à l’assuré une certaine liberté autant psychique que physique mais surtout va engendrer un immense désengorgement au niveau des caisses de la CNAS. Elle serait un apport enrichissant à la gamme de services numériques déjà en activité.

L’objectif des services de la CNAS est de renforcer cette relation avec les professionnels de la santé afin de les sensibiliser sur ce rôle important à jouer dans la modernisation et la numérisation de la gestion de la Caisse, mettre en avant les efforts de la Caisse pour alléger et simplifier les procédures administratives, réduire toutes les formes de fraude à l’obtention des prestations, offrir aux assurés sociaux la facilité et la commodité des prestations de la carte santé en supprimant les contraintes de déplacement vers les structures de la CNAS, mettre en lumière les étapes franchies par le système de carte santé depuis son lancement, sa généralisation à l’échelle nationale, le lancement de sa nouvelle version et de la carte santé virtuelle, et enfin la mise à jour à distance.

Le système de carte santé a franchi une étape significative dans la prise en charge optimale des assurés sociaux et de leurs bénéficiaires. Il s’agit d’une avancée technique et technologique majeure qui garantit le fonctionnement harmonieux, durable et sécurisé du système de sécurité sociale. Elle joue un rôle essentiel dans l’amélioration continue du service public. La carte santé est en effet devenue un élément essentiel du quotidien des citoyens.

Elle facilite le parcours de soins et les prestations fournies par la caisse, qu’il s’agisse de l’achat de médicaments ou de soins de santé, créant ainsi un lien entre la caisse, les assurés sociaux et les professionnels de santé. Il est donc devenu nécessaire d’adapter ce système aux exigences de l’évolution technologique et aux progrès considérables réalisés depuis sa mise en œuvre en 2006, conscients que le suivi de l’évolution technologique joue un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de service.

Cet élan coïncide également avec le passage à la deuxième génération de la carte Chifa, désormais équipée d’une puce électronique plus avancée permettant de stocker les 40 dernières ordonnances électroniques et les 400 derniers médicaments délivrés, tout en relevant le plafond d’achat de médicaments de 3 000 à 5 000 dinars pour les personnes ne souffrant pas de maladies chroniques.

Cette nouvelle version a permis une flexibilité du traitement des dossiers médicaux et leurs intégrations aux applications intelligentes et aux plateformes numériques de l’assurance maladie. Elle constitue une étape supplémentaire dans la mise en œuvre des actions menées par la Caisse dans le cadre de la transformation numérique, visant à réduire les déplacements vers ses différentes structures et à élargir le champ d’application des services à distance, réalisant ainsi la délivrance de 280 100 cartes et 612 042 assurés et ayants droits. Le nombre de pharmacies conventionnées et de 288, cartes Chifa mises à jour à distance depuis le début de la procédure, le 19 mai, jusqu’au 1er juin 2025 : 6 150 cartes.

Djillali Toumi