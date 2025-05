Une école supérieure d’agriculture, un rêve toujours attendu ?

Il n’y a jamais de fumée sans feu, dit-on. L’école supérieure d’agriculture est un projet attendu depuis plusieurs mois. les préparatifs ont d’ailleurs été entamés avant la visite du ministre de l’enseignement supérieur prévu le 14 Mai 2025, au niveau de l’institut agricol. Les étudiants, les dirigeant de l’université et toute la ville attendaient avec impatience cette visite pour entendre la bonne nouvelle de la création d’une école supérieure d’agriculture à sidi bel abbés qui dispose d’une vaste superficie agricole et d’un sol idéal riche pour développer l’agriculture.

L’école serait une occasion indissociable pour former des spécialistes dans le domaine afin de développer le secteur et mieux étudier l’agriculture, devenue une arme, une force de subsistance et de dissuasion. Sidi Bel Abbes pourrait devenir une pionnière en production céréalière, d’élevage d’ovins et bovins vu l’étendu de la steppe au sud de la wilaya et de ses autres terres éparpillées sur toutes les 52 communes. Il suffit de prendre comme motivation l’exemple de la chine qui produit 781 millions de tonnes, suivi par l’inde de 221 millions de tonnes.

Un défi que l’Algérie pourrait prendre en toute assurance et beaucoup de détermination et que la wilaya de sidi bel abbés pourrait volontiers en partager pour le seul but de sortir de certaines habitudes lassantes devenues un fardeau à toute tentative de développement. La journée de l’étudiant qui a coïncidé avec le Lundi 19 05 2025 était aussi une autre halte, un rêve à quoi s’accrocher, où la nouvelle était aussi attendue avec impatience par la population et surtout les étudiants, sur une quelconque instruction du ministre de l’enseignement supérieur qu’il avait possiblement légué au wali de l’annoncer à l’occasion de la fête de l’étudiant. L’école supérieur reste à cet effet un rêve toujours attendu et tant espéré pour le bien du développement du secteur de l’agriculture, pionnier des secteurs dans la wilaya. À bon entendeur.

Djillali Toumi