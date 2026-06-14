Quatre équipes (04) ont assisté à cette compétition sportive de basketball, organisée par la ligue communal » sport pour tous ». Les quartes équipes ont joué 02 matchs éliminatoires et une finale pour désigner l’équipe prétendante à disputé une compétition wilaya, programmée, selon les organisateurs, notamment Hamiani Ali, le 23 juin 2026.

Les équipes étaient : Ahmad Zabana, Abdelkader Azzan, Affane Fatma et Adda Boudjelal, et c’est l’equipe Ahmed Zabana qui s’est qualifié pour les éliminatoires de wilaya.

La ligue communale »sport pour tous » fait de son mieux pour former des jeunes dans cette discipline, plus particulièrement. Les objectifs ne peuvent être atteint sans financement mesuré. Les dirigeants demandent aux autorités locales de s’impliquer davantage pour développer le sport en général et motiver moralement et pécuniairement pour la formation des jeunes et leur éducation.

Djillali Toumi