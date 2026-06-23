24 vaches laitières massacrées par le pesticide des criquets à Boukhanefis

Un véritable drame. L’ampleur est telle un mélange d’égarement, de colère, d’impuissance, de douleur, d’anxieté, d’horreur et stupéfaction. D’ailleurs le fermier Bouchentouf Zouaoui domaine djemil youcef, a été évacué illico-presto à l’hopital. L’image était pour lui tellement forte qu’elle a causé sans évanouissement : 24 vaches laitières dont la plupart en voie de mettre bas, éparpillées sur le sol raides mort.

Le fermier les a lâchés le matin pour brouter un peut d’erbes et de foin, mais apparemment les services des forêts, selon son témoignage, dans leur compagne de lutte contre le criquet, ont arrosé le soir de la journée précédente tout le pâturage des environs de la ferme sans avertir le fermier ni donner des consignes sur la protection de son bétail.

Résultat : 24 vaches laitières ont péri. Les dégâts étaient énormes tant financière qu’emotionnel que sur la santé du fermier et ses 02 fils qui ont vu le travail de 14 ans partir en un clin d’euil par un geste de négligence caractérisé d’une autorité sensé détenir le savoir dans ces cas de figure. Le fermier lance une alerte sur cette négligence inqualifiable qui a couté sa ruine et celui de 14 ans d’effort et s’acrifice lui et ses enfants. Son cri est aussi levé aux autorités supérieures pour qu’une enquet6e soit ouverte pour que justice soit rendu dans l’espoir de rendre espoir à tout éleveur et punir toute personne négligente dans sa fonction.

Djillali Toumi