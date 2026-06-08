L’université de Djillali Liabes signe un accord de coopération scientifique avec le Centre national des manuscrits pour renforcer la recherche et préserver le patrimoine

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du livre et des bibliothèques, coïncidant avec le dimanche 7 juin 2026, et conformément à sa stratégie engagée à la recherche de toute initiative de développement économique et social, l’UDL a signé un accord de coopération et de partenariat scientifique d’une grande importance avec le Centre national des manuscrits. Cette initiative s’inscrit dans le programme du directeur de l’université, le Pr Bouziani Merahi, qui ambitionne à dynamiser les partenariats académiques et à favoriser les échanges d’expertise avec différents secteurs et institutions d’intérêt commun, rapporte un communiqué.

Cérémonie de signature et représentation officielle

La cérémonie de signature s’est déroulée en marge d’un forum national organisé par l’université : Mme. Chahinez Kandoussi, sous directrice, représentant le recteur.: M. Mohamed El Arkoub, chef de la branche de Tlemcen du centre national des manuscrits, représentant le directeur général du Centre.

Objectifs et dimensions scientifiques de l’accord

Cet accord stratégique vise à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique et technologique, et œuvrer à l’acquisition des connaissances culturelles et scientifiques relatives à la protection du patrimoine manuscrit. Le partenariat repose sur les axes principaux suivants explique la source :

Vérification et numérisation : Coopération en matière de vérification, de catalogage et de numérisation des manuscrits afin de les préserver et d’en faciliter l’accès.

Formation et stages : Offre de formations et de possibilités de recherche de haut niveau aux étudiants et chercheurs universitaires, notamment dans les disciplines directement liées aux manuscrits, telles que les sciences de l’information et des bibliothèques, l’histoire et l’archéologie.

Intégration des connaissances et collaboration interdisciplinaire : Implication des sciences exactes et appliquées dans la préservation du patrimoine, notamment par le biais de disciplines telles que la chimie et la biologie, pour le diagnostic et la restauration des manuscrits anciens.

Classification des ouvrages patrimoniaux : Travail conjoint dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la classification et de la vérification des ouvrages scientifiques patrimoniaux.

Reconnaissance mutuelle et perspectives durables

Les représentants des deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à cette coopération fructueuse. Le secteur des manuscrits a salué le statut de l’Université Djillali Liabes et la richesse de son expertise scientifique et de recherche, qui lui a permis d’atteindre de plus hauts rangs des classements universitaires internationaux.

De son côté, Mme Kandoussi a expliqué que cet accord offrira aux étudiants et aux enseignants de l’université une précieuse opportunité de bénéficier de l’expérience sur terrain et de la grande expérience des chercheurs et du personnel du Centre national des manuscrits et de ses institutions affiliées, contribuant ainsi à un progrès qualitatif dans l’étude et la recherche du patrimoine scientifique manuscrit en Algérie.

Djillali Toumi