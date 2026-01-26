Une nouvelle carte d’assurance maladie pour les personnes nécessiteuses sans revenu

La CNAS vient de lancer une nouvelle carte électronique au profit des personnes nécessiteuses sans revenu. Cette nouvelle carte, le fruit d’une idée majestueuse, va en fin permettre à cette frange, qui a souffert pendant longtemps, sans aucune couverture sociale ni la moindre assistance physique ou psychologique, de ne plus craindre les supplices du besoin et les difficultés rencontrées lors des visites médicales et achat des médicaments, souvent très cher et inaccessibles.

L’agence de sidi Bel Abbes organise une campagne de sensibilisation, en coordination avec les services de Solidarité nationale à travers toutes les agences de la wilaya, du 25 au 29 janvier 2026, pour présenter cette nouvelle carte d’assurance maladie, et expliquer ses avantages sociaux, les conditions et les modalités de son obtention et son utilisation, soulignant son rôle dans la promotion de la gratuité des soins et le renforcement de la couverture sociale.

Cette initiative vient conformément aux dispositions du décret exécutif n° 24-287 du 22 août 2024, fait-on savoir, qui précise les modalités d’accès aux soins pour les personnes nécessiteuses non assurées, notamment celles souffrant de maladies chroniques ainsi que leurs enfants mineurs à charge. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement du système de protection sociale et de l’amélioration des soins de santé pour cette frange de la société, dans le grand besoin d’aide.

Djillali Toumi