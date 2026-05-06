Le directeur de l’université honore la presse

Dans une atmosphère fraternelle de reconnaissance et de gratitude, l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès a commémoré la Journée mondiale de la liberté de la presse, par l’organisation d’une grande cérémonie à l’honneur des journalistes locaux. L’événement était présidé par le recteur de l’université, en présence du vice-recteur, des doyens des facultés, du secrétaire général de l’université, de la directrice de l’Institut des sciences de l’agriculture et d’un groupe de professeurs et de membres du personnel universitaire, ainsi que le directeur de la radio régionale de Sidi Bel Abbès et plusieurs correspondants de chaînes de télévision et de journaux nationaux.

Le recteur a ouvert la cérémonie par une allocution de bienvenue, saluant le rôle essentiel du « quatrième pouvoir » dans l’information de l’opinion publique et la transmission objective et professionnelle des faits. Il a salué les efforts inlassables des journalistes, qui ont démontré tout au long de leur carrière un soutien indéfectible, constituant un allié stratégique à l’université. Il a également salué la relation solide et durable entre l’université et les médias locaux, une relation fondée sur la confiance mutuelle et le professionnalisme dans la couverture de toutes les activités académiques et pédagogiques. Le directeur a souligné l’importance de la couverture médiatique sincère, assurée par les journalistes, mettant en lumière les efforts de l’université, véritable espace de savoir et moteur de développement. .

La cérémonie s’est conclue par un geste de reconnaissance du directeur envers les représentants des médias présents. Des attestations de reconnaissance ont été remis en hommage au rôle crucial dans le soutien apporté à l’université et la diffusion de son message. Cet hommage témoigne de sa sincère gratitude envers ces journalistes et médias dévoués qui contribuent efficacement à l’édification d’une société de savoir, réaffirmant l’engagement de l’université à poursuivre cette étroite collaboration au service de la nation et du progrès de la science et de la vérité.

Djillali Toumi