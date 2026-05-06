L’équipe de foot de L’UDL qualifiée au championnat du monde des universités

Les joueurs de l’équipe de football de l’université Djilali Liabes ont montré une excellente performance lors de la 19ème édition des activités sportives universitaires nationales à Biskra, pour la qualification à un tournoi international, rapporte un communiqué de la cellule. Cette présence, loin d’être symbolique, s’est transformée en une véritable épopée sportive, couronnée par une qualification bien méritée de l’equipe de l’université pour représenter l’Algérie dans un championnat mondial des universités, confirmant de la sorte son statut de pôle scientifique et sportif de premier plan au niveau national.

Ces efforts ont été récompensés par un remarquable palmarès de 12 médailles : 4 or, 2 argent et 6 bronze. Cette performance brillante s’est notamment illustrée par les excellents résultats des étudiants : Bouche Med Sadek El Amine, remportant l’or au relais 4x100m et le bronze au relais 4x400m. Il a été rejoint sur le podium par son coéquipier Achtata Med Reda, médaillé d’or au relais 4x100m. L’étudiante Rahou Zouaouia s’est également distinguée en remportant l’or en Yoseikan Budo, 02 médailles d’argent en Yoseikan Budo et en lutte. Par ailleurs, l’étudiant Arbaoui Othmane a offert à l’université une médaille d’or en judo dans la catégorie des moins de 100 kg, Bekkari Ismail en karaté, Ziane Cherif Youssef, Maghribi Nour Eddine et Berhail Houssam en lutte ont décroché de précieuses médailles de bronze, sans tout fois négliger la contribution de l’étudiant Madkour Abdelkader.

L’administration de l’UDL a joué un rôle déterminant et efficace en fournissant les moyens matérielles et logistiques nécessaires pour créer les conditions idéales aux étudiants-athlètes d’allier excellence académique et prouesses physiques. Ce succès est le fruit direct de l’encadrement administratif et technique, témoignant de la conviction que le sport fait partie intégrante d’une formation universitaire complète.

Avec cette performance, l’Université de Sidi Bel Abbès réaffirme son statut de vivier de talents capable de représenter la nation avec succès sur la scène internationale. La qualification pour le championnat du monde n’est pas un simple succès ponctuel, mais une preuve des progrès significatifs accomplis par le secteur sportif universitaire de la wilaya, tant en termes de formation que d’accompagnement, ces dernières années. Forte de cette dynamique, l’université continue d’obtenir des résultats positifs et ambitionne de représenter au mieux les étudiants algériens lors des prochaines compétitions internationales, grâce aux efforts conjugués de tous : étudiants, enseignants et une administration ambitieuse qui soutient les bonnes initiatives.

Djillali Toumi