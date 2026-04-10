L’UDL accueille la 1ère conférence internationale sur la statistique et ses applications

Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique et l’accompagnement de la technologie internationale, le Laboratoire des opérations et de statistiques aléatoires de la faculté des sciences exactes de l’Université Djillali Liabes, sous la direction du Dr Ben Chikha Sid Ahmed, a organisé la première conférence internationale sur les statistiques et ses applications. Cet événement scientifique de haut niveau a réuni un nombre important de chercheurs universitaires et d’experts spécialisés, algériens et étrangers.

Soutien administratif et vision stratégique

La conférence a été ouverte par un discours de bienvenue du directeur de l’université, le Pr Bouziani Merahi, qui a souligné l’importance stratégique que l’université accorde au développement des domaines de la statistique et des mathématiques appliquées. Dans son allocution, le recteur a indiqué que cette conférence constitue un pont entre les théories académiques et les besoins pratiques des institutions nationales, insistant sur l’engagement de l’université à soutenir les initiatives scientifiques qui élèvent le niveau de la recherche et contribuent au l’echelonement de l’établissement.

Large participation

La conférence ne s’est pas limitée aux aspects purement académiques, mais s’est distinguée par la participation stratégique d’organismes nationaux de premier plan, notamment : L’Office national des statistiques (ONS), L’école nationale de statistique et d’économie appliquée (ENSSEA), en plus de délégations scientifiques d’universités internationales et locales, qui a donné une dimension mondiale aux discussions et contribué à l’échange de points de vue sur les enjeux statistiques actuels.

Les statistiques à l’ère de l’intelligence artificielle

La conférence a constitué une plateforme essentielle pour présenter les recherches et études les plus récentes, en particulier sur les points de convergence entre les modèles statistiques traditionnels et les technologies modernes telles que : L’intelligence artificielle (IA), L’apprentissage automatique et L’analyse des mégadonnées

Les participants ont présenté des résultats scientifiques novateurs qui soulignent le rôle crucial des statistiques pour une prise de décision éclairée et l’analyse de phénomènes complexes dans le contexte d’une transformation numérique rapide, renforcement des partenariats scientifiques et résultats concrets. Les résultats de la conférence ont dépassé le cadre des présentations théoriques pour aboutir à des mesures pratiques visant à rapprocher l’université du monde économique et social.

L’événement a été marqué par la signature d’accords de coopération visant à à renforcer la communication entre les universités, les centres de recherche et les institutions nationales concernées, L’ouverture de nouvelles opportunités de partenariat, qui offre aux jeunes chercheurs et aux étudiants de nouvelles perspectives pour s’engager dans des projets de recherche qui s’adaptent avec les nouvelles transformations numériques mondiales.

Clôture

Le président de la conférence, le Dr Ben Chikha Sid Ahmed, a affirmé que cette rencontre constitue une étape fondamentale pour le développement de la recherche en sciences exactes en Algérie. Il a salué le soutien apporté par le directeur de l’université, qui a permis le succès de cet événement, soulignant la nécessité de poursuivre ce type de rencontres afin de suivre le rythme des progrès technologiques rapides et de contribuer à un développement durable fondé sur la connaissance.

Djillali Toumi