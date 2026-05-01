L’UDL ouvre de nouveaux horizons à l’innovation agricole avec l’experience italienne

L’Institut des sciences agronomiques de l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès a connu un essor scientifique et organisationnel remarquable, illustré par une série d’activités structurelles et académiques supervisées par le recteur de l’Université, le professeur Bouziani Merahi, en présence du Dr Kandoussi Chahinez, vice-recteur aux relations extérieures et directeur de l’Institut, et en présence de nombreux doyens, professeurs et étudiants.

L’evénements a débuté par une allocution d’ouverture du professeur Bouziani Merahi, qui a souligné l’importance stratégique de ce rassemblement, en accord avec l’engagement constant de l’Université à faire progresser la recherche scientifique et à rehausser les performances académiques au service du développement national. L’événement s’est conclu par l’inauguration officielle du nouvel amphithéâtre, conçu selon les normes les plus modernes pour servir de pôle d’échange de connaissances et accueillir des manifestations scientifiques majeures.

Dans le cadre du renforcement de la dimension internationale de l’université, une journée d’étude a été organisée conformément au plan stratégique Enrico Mattei. Cette journée a compris une conférence virtuelle présentée en collaboration avec des universitaires de l’Université de Tuscia, en Italie. L’initiative visait à favoriser l’échange d’expertise et à explorer les possibilités de collaboration en matière de recherche et d’enseignement, offrant ainsi une précieuse opportunité de stimuler le dialogue académique au service du développement et de l’innovation.

Lors de cette réunion, les termes de l’accord qui sera signé prochainement avec l’université italienne ont été expliqués. Cet accord a pour principal objectif de soutenir l’innovation agricole et de développer des partenariats institutionnels. Un accord préliminaire a été conclu afin de définir les modalités de mise en œuvre et d’assurer l’application concrète de ces termes.

L’événement s’est conclu sur une note positive, les participants s’accordant à dire que ces nouveaux acquis, tant en termes d’infrastructures que d’accords internationaux, donneront un nouvel élan aux étudiants et aux chercheurs de l’institut. Ceci contribuera à consolider la position de l’Université de Sidi Bel Abbès comme pôle scientifique de référence dans le domaine agricole, à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération internationale et à souligner le rôle des partenariats stratégiques dans le progrès scientifique.

Djillali Toumi