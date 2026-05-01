Vers la construction d’une économie numérique plus performante et compétitive

Le mardi 28 avril 2026, la Faculté des sciences économiques, commerciales et de gestion de l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès a accueilli une prestigieuse conférence scientifique nationale intitulée « Intelligence artificielle et transformation financière : outils et stratégies pour le renforcement de l’économie nationale ». Cette conférence a réuni des professeurs et des chercheurs de plus de 15 universités et centres universitaires nationaux.

Cet événement scientifique s’inscriit dans le contexte des transformations rapides que connaît le monde dans le domaine de l’économie numérique, où l’intelligence artificielle est devenue un pilier fondamental pour la refonte des systèmes financiers et l’amélioration de leur efficacité et de leur transparence.

Ouverture officielle et thèmes stratégiques

La conférence a débuté par une séance d’ouverture officielle en présence de plusieurs responsables administratifs et dirigeants universitaires. L’importance d’intégrer les technologies modernes et la nécessité de suivre le rythme des transformations numériques grâce à la recherche scientifique et à la formation spécialisée ont été soulignées comme prérogatives indispensables. Les intervenants ont également insisté sur le rôle central de l’université dans le soutien à l’innovation et le renforcement des capacités nationales dans le domaine de l’économie numérique.

Sessions scientifiques riches et discussions approfondies

Le programme a compris une série de sessions scientifiques abordant des enjeux actuels, notamment : Le rôle de l’intelligence artificielle dans le développement des systèmes financier, la banque numérique et la gestion des risques grâce aux technologies intelligentes, la technologie blockchain et ses perspectives pour une plus grande transparence financière et l’innovation financière comme levier de développement économique

Une vision d’avenir

La conférence a débuté par une séance d’ouverture officielle, marquée par un discours central du président du forum, le professeur Kadri Alaa eddine, intitulé : « Gouvernance de la performance des entreprises à l’ère des transformations numériques : une approche analytique étayée par une étude appliquée ». Dans son discours, il a présenté une analyse scientifique rigoureuse des défis de la gouvernance de la performance dans un environnement numérique en constante évolution, en soulignant les mécanismes permettant d’améliorer l’efficacité institutionnelle grâce à l’utilisation des technologies modernes. Il a insisté sur l’importance d’adopter des modèles de gouvernance flexibles, adaptés aux exigences de la transformation numérique et contribuant à la pérennité des institutions.

Présentations scientifiques reflétant la diversité des perspectives et des spécialisations

Les sessions scientifiques du forum ont proposé un éventail de présentations de grande qualité abordant des problématiques actuelles avec une grande rigueur académique, notamment : une présentation de la banque numérique et le rôle de l’intelligence artificielle dans l’amélioration de la qualité des services financiers, soulignant comment les technologies intelligentes contribuent à accélérer les opérations bancaires et à enrichir l’expérience utilisateur.

Une autre présentation portait sur la gestion des risques financiers à l’aide d’algorithmes intelligents, présentant des modèles appliqués démontrant comment anticiper les crises et atténuer les pertes potentielles. Ainsi que la technologie blockchain et son potentiel pour renforcer la transparence et lutter contre la corruption financière ont également été abordés, à travers la présentation d’expériences internationales réussies dans ce domaine.

Dans le contexte de l’innovation, un chercheur a discuté du rôle de l’innovation financière (FinTech) dans le soutien au développement économique, soulignant que l’Algérie dispose d’opportunités prometteuses pour adopter ces solutions face à l’accélération de la transformation numérique.

Participation en présentiel et à distance

Le forum s’est distingué par son modèle de participation hybride, combinant présence physique et participation à distance via Google Meet, offrant ainsi aux chercheurs une plus grande possibilité de contribuer et d’échanger leurs expériences, sans contraintes géographiques

Recommandations pour un avenir numérique prometteur

À l’issue de ses travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations, notamment la nécessité de renforcer l’intégration entre la recherche scientifique et le secteur économique, de développer des cadres réglementaires favorisant la transformation numérique et d’intensifier les programmes de formation dans les domaines de l’intelligence artificielle et des technologies financières.

Ce forum réaffirme le rôle essentiel des universités algériennes dans l’accompagnement des transformations économiques, en produisant des connaissances et en les orientant vers le développement national, contribuant ainsi à la construction d’une économie numérique plus performante et compétitive.

Djillali Toumi