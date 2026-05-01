L’Université Djillali Liabes brille au Festival International du Théâtre Universitaire de Tunis

Consolidant ainsi le rayonnement international des universités algériennes, la troupe de théâtre de l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès a remporté la semaine écoulée un franc succès lors de sa participation au Festival International de Monodrame de Sidi Bouzid, en Tunisie.

Brillance Internationale et Récompenses Méritées

Le monodrame « Le Nœud » a captivé le public et conquis le jury, remportant deux prix prestigieux : Meilleurs Décors et Meilleure Musique. Cette création, interprétée par le talentueux étudiant Chenah Mohamed sous la direction du Dr Eddine El Henani Mohamed Djahid, témoigne de la maturité artistique du théâtre universitaire de la région de Sidi Bel Abbès.

Le recteur de l’université accueille et félicite les lauréats

À leur retour, avec des médailles d’or, les membres de la troupe du théâtre de l’université Djillali Liabes ont été reçus au bureau par le recteur, le professeur Bouziani Merahi, dans une atmosphère de joie, d’honneur et de fierté. Lors des retrouvailles, le recteur a exprimé sa fierté face à cette réussite, qu’il considère non seulement comme un honneur pour l’université, mais aussi comme une brillante représentation de l’Algérie sur la scène internationale.

Dans son allocution, le professeur Bouziani Merahi a souligné que ce succès est le fruit d’une stratégie claire mise en œuvre par l’université pour soutenir les étudiants talentueux et leur fournir toutes les ressources matérielles et morales nécessaires. Il a fait remarquer que l’université n’est plus seulement un lieu d’excellence académique, mais un environnement complet propice à l’épanouissement personnel et à l’expression de la créativité.

Le rôle et le soutien du ministère aux activités culturelles

Le recteur a également souligné que cette attention découle des directives du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui encourage régulièrement le développement du théâtre universitaire et la promotion des activités culturelles, piliers fondamentaux de la vie estudiantine. En signe de reconnaissance, la troupe, dirigée par le Dr Eddine Hanani Djahid, a remis une médaille commémorative au directeur de l’université, en témoignage de son soutien indéfectible et de son engagement personnel à surmonter les obstacles rencontrés par les talents artistiques de l’établissement.

Il faut retenir que grâce à cette reconnaissance internationale, l’Université de Sidi Bel Abbès confirme une fois de plus son statut de véritable vivier de talents, démontrant que le théâtre universitaire algérien possède les ressources et l’expertise académique nécessaires pour rivaliser avec succès sur les plus grandes scènes arabes et internationales, grâce à un soutien institutionnel constant et à l’accompagnement bienveillant de l’administration universitaire.

Djillali Toumi