Une stratégie numérique pour promouvoir l’usage de la langue arabe

La salle des conférences Dr. Gafour Youssef de la Bibliothèque centrale a abrité ce mercredi 28 janvier 2025, une conférence animée par le professeur Sherif Mribii, président de l’Académie algérienne de la langue arabe, intitulée : « L’Académie algérienne de la langue arabe et sa stratégie numérique pour la promotion de l’usage de la langue arabe ».

L’intervenant a abordé en amant le rôle de l’Académie face aux transformations numériques et l’importance cruciale d’adopter une stratégie numérique efficace pour promouvoir l’usage de la langue arabe et renforcer sa présence dans les milieux universitaires et intellectuels. La conférence a suscité un vif intérêt auprès des professeurs et des étudiants présents.

En marge de cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’université, visant à promouvoir les activités de recherche et à favoriser la collaboration avec d’autres institutions, une convention de coopération a été signée entre l’Université Djilali Liabes et l’Académie algérienne de la langue arabe, qui vise à renforcer les partenariats scientifiques et universitaires, à soutenir les projets de recherche et à coordonner les efforts dans les domaines de la langue arabe et du numérique. À l’issu de cet évènement, le directeur de l’université, le Pr Bouziani Merahi, a rendu hommage au doyen de l’académie reconnaissant ses contributions scientifiques et son engagement au service de la langue arabe, ainsi que pour sa précieuse participation à cette manifestation académique.

Djillali Toumi