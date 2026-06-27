Benouaz Djawida Raouia, une force d’inspiration, un exemple de devouement 

Benouaz Djawida Raouia est une candidate libre aux élections législatives. C’est une personne à besoins spécifiques, que le concours de la vie n’a pas réussi à casser ni fléchir un seul instant. Djawida a démontré que la volonté n’a pas d’obstacle. Son parcours dans cette vie, dur, qu’elle a mené depuis son enfance, étonne et inspire.

Elle a étudié sans crainte, sans se lasser, sans hésiter, défiant son empêchement physique moteur qui l’accompagnait comme une ombre, jusqu’à obtenir son BAC, puis sa licence et son master en science politique, qui l’amene aujourd’hui à postuler pour une candidature aux législative dans une liste libre au n° 08 sous le slogan » notre conscience de notre responsabilité nous unit », pour représenter autant les personnes à besoins spécifiques que tous les autres citoyens dont elle ne s’est jamais soustrait ou senti inferieure.

Djawida est aussi professeure d’endeignement primaire très active dans l’actiivité associative qui cible surtout la fange à besoins spécifiques. La candidate dont la volonté a vaincu tous les obstacles de son handicap physique sollicite un soutien en masse des citoyens de toutes les 52 communes dans l’espoir d’obtenir le privilège de représenter une frange souvent marginalisée, celle des personnes à besoins spécifiques, sans toute fois prendre la responsabilité de représenter tous les citoyens pour un objectif de développement général.

Djillali Toumi