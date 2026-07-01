Les policiers mènent de vastes opérations sécuritaires

De vastes opérations de police sans organisées sur toute la ville, touchant une grande majorité de quartier, rapporte un communiqué de la cellule de police. Un important dispositif de personnel policier et des moyens considérables ont été déployés pour assurer la réussite de ces opérations sécuritaires, visant à apporter de la tranquillité publique et la sécurité des citoyens et de leurs biens, de jour comme de nuit.

Ces opérations ont coïncidé avec la saison estivale, caractérisée par une fréquentation importante des places et espaces publics jusqu’à des heures tardives de la nuit. Ce qui exige un effectif important et des efforts considérables pour faire barrière aux criminels et les agresseurs de commettre leurs forfaits. Les unités opérationnelles de la Sûreté de wilaya ont patrouillé les rues et les quartiers suspects afin d’appréhender les personnes recherchées, et ramenés au commissariat le plus proche pour les formalités judiciaires propices : 15 personnes recherchées par la justice ont été arrêtées, 6 autres en possession de quantités de cannabis transformé et de comprimés hallucinogènes et 26 contraventions rédigées explique la source.

La sureté de wilaya appelle les citoyens à s’impliquer davantage pour signaler toute activité criminelle sur les numéros verts 1548 et 17, ainsi que la page Facebook de la SW et la plateforme de communication « Hello Police » 24h/24 et 7j/7, da ns un but d’unir les forces pour lutter efficacement contre toute forme de criminalité et garantir une sécurité générale, conclut le communiqué.

Djillali Toumi