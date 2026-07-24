La SONELGAZ informe sur les modalités et les délais d’indemnisation sur les dommages liés aux coupures de courant

Soucieuse de protéger les droits de ses clients et d’assurer un traitement rapide et efficace des demandes d’indemnisation, la direction de distribution de Sidi Bel Abbès informe ses clients qu’elle bénéficie d’une assurance spécifique couvrant les dommages matériels consécutifs sur les coupures de courant, selon les conditions et modalités en rigueurs.

Afin de faciliter le traitement des demandes d’indemnisation et d’en accélérer l’examen, la société a mis en place la plateforme numérique « TAAWIDH », permettant le signalement immédiat des incidents et le transfert direct des dossiers à l’assureur, garantissant ainsi un service client optimisé.

Dans ce contexte, la Direction invite ses clients à respecter les procédures et délais suivants : déclaration de sinistre en agence (7 jours)

Dès la survenance ou la constatation du sinistre, le client doit se rendre au plus vite dans une agence Sonelgaz, où les conseillers clientèle enregistreront la déclaration via la plateforme numérique « Taawidh » (Indemnisation).

L’entreprise s’engage à transmettre la déclaration à la compagnie d’assurance dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date du sinistre ou de sa déclaration. Toutefois, l’utilisation de la plateforme « Taawidh » permet une transmission immédiate de la déclaration à la compagnie d’assurance.

Constitution du dossier d’indemnisation (30 jours)

Après avoir enregistré la déclaration, le client doit constituer son dossier et fournir les documents suivants : une copie de la facture d’électricité et de gaz, un chèque barré attestant du versement de l’indemnisation par virement bancaire, les documents relatifs à l’appareil endommagé, à savoir : La facture de réparation de l’appareil. À défaut, si l’appareil est irréparable, une facture d’achat pour un appareil neuf doit être accompagnée d’un certificat d’irréparabilité établi par un professionnel qualifié.

Une fois le dossier complet soumis, il est transmis à la compagnie d’assurance. Celle-ci dispose d’un délai maximal de 30 jours pour le transmettre ; toutefois, l’utilisation de la plateforme « Taawidh » permet une transmission immédiate dès réception du dossier complet.

Examen du dossier et versement de l’indemnisation

Si le montant du dommage est inférieur à 75.000 da : l’indemnisation sera versée par virement bancaire dans un délai maximal de 30 jours après validation du dossier par la compagnie d’assurance.

Au cas d’un montant supérieur à 75.000 da : le dossier fait l’objet d’une expertise technique obligatoire, à réaliser dans un délai maximal de 30 jours. L’indemnisation sera ensuite versée par virement bancaire dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date d’achèvement de l’expertise. La Sonelgaz confirme ainsi son engagement à soutenir et protéger ses clients et à veiller à ce que les demandes d’indemnisation soient traitées dans les meilleures conditions possibles, et les invite à respecter les délais légaux et à compléter les documents requis afin de faciliter l’examen de leurs demandes et d’accélérer le processus d’indemnisation.

La Sonelgaz appelle le citoyen à plus de responsabilité et adopter une consommation rationnelle de l’énergie électrique

Face à la vague de chaleur exceptionnelle qui frappe actuellement le pays, accompagnée de températures record et d’une forte hausse de l’humidité, la direction de distribution de Sidi Bel Abbès continue de subir des fluctuations dans la distribution d’électricité. Ces fluctuations sont dues à l’immense pression exercée sur le réseau électrique national, qui affecte tous ses maillons, de la production à la distribution, en passant par le transport, et coïncide avec une augmentation sans précédent de la demande en électricité.

En prévision de la saison estivale, la Sonelgaz, dans le cadre de son programme « Été 2026 », a mis en œuvre une série de mesures proactives afin de garantir la continuité et la qualité du service public. Ces mesures comprennent la réalisation de la maintenance courante et préventive sur diverses installations électriques, la mise en œuvre de projets de renforcement du réseau et l’amélioration de la réactivité des équipes d’intervention par l’allocation de ressources humaines et matérielles pour faire face aux différentes situations d’urgence.

Malgré ces mesures, le réseau électrique demeure vulnérable à des défis supplémentaires qui dépassent son champ d’action, notamment les incendies de forêt qui ont affecté plusieurs installations électriques, ainsi que les actes de vandalisme et de sabotage visant les équipements électriques, ce qui impacte directement la continuité de l’approvisionnement en électricité.

Dans ce contexte, la Direction a signalé un acte de sabotage survenu hier soir, visant les câbles électriques du transformateur mobile, provoquant une coupure de courant dans plusieurs quartiers de Sidi Bel Abbès. Les équipes de la direction sont intervenues immédiatement et ont rétabli le courant dans toutes les zones touchées.

La Sonelgaz affirme et rassure que ses équipes restent mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillant en coordination avec les différents services de sécurité, les autorités locales et les organismes compétents afin d’assurer une intervention rapide pour résoudre les problèmes, sécuriser les installations électriques, protéger les citoyens et garantir la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles.

La direction invite néanmoins ses clients à adopter des habitudes de consommation responsables et rationnelles en réglant la climatisation à 25 degrés Celsius, en éteignant les appareils et les lumières inutilisés et éviter d’utiliser simultanément plusieurs appareils électriques à forte consommation en même temps, rappelle à ses clients qu’ils peuvent contacter le centre d’appels national au 3303, disponible 24h/24 et 7j/7, pour signaler toute coupure d’électricité ou accéder à diverses informations et services.

Djillali Toumi